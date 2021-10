Michelle Hunziker è tornata a casa da Tomaso dopo un mese

Nelle ultime settimane abbiamo visto più foto di Michelle Hunziker sempre a Roma senza Tomaso Trussardi, lui era a Bergamo come sempre. Qualche sospetto iniziava a saltare fuori, soprattutto quando pochi giorni fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Era la prima volta ma c’è sempre una spiegazione. La Hunziker è finalmente tornata a casa, è tornata a Bergamo e Chi ha un po’ indagato dopo questo mese di distacco. La coppia è in crisi? No, quella di Michelle Hunziker era un’assenza giustificata, lei era a Roma per impegni di lavoro, si era trasferita nella Capitale per le prove e le registrazioni della nuova edizione di All Together Now. Riprese finite e la showgirl è tornata casa.

Michelle Hunziker aveva già difeso il matrimonio con Tomaso Trussardi

Michelle conosce bene il gossip, lo vive da sempre, da quando giovanissima sposò Eros Ramazzotti. Anche sua figlia Aurora ne ha subito le conseguenze e adesso sono entrambe vaccinate contro i pettegolezzi. L’amore tra Trussardi e la Hunziker prosegue anche se di una presunta crisi si era già vociferato in piena estate e sempre con la sua ironia lei aveva parlato di un vaccino contro il gossip. Li abbiamo visti in vacanza insieme innamorati come sempre ma adesso i fan attendono di vedere la coppia mentre festeggia l’anniversario, anche se in ritardo.

Michelle è a casa, aspetta il ritorno delle bambine dalle loro attività e sa già che saranno molto cariche, piene di energia. “Ragazzi avete presente quelle giornate in cui arrivi a casa e hai la sensazione che ti scoppi il cervello perché hai la sensazione che hai fatto miliardi di cose e non hai ancora finito?” poi va a prendere un ricostituente perché adesso anche a lei serve tanta energia per fare la mamma.

