Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli vivono già insieme?

Altro che fiction, sembra che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli siano una vera coppia e ben più avanti di un semplice flirt. Il settimanale Diva e Donna racconta che i due attori sarebbero già alla convivenza. Ovviamente il gossip fa riferimento ad alcuni indizi che se non fanno una prova certa forse si avvicinano molto alla realtà. In pratica Riccardo e Scamarcio e Benedetta Porcaroli sarebbero usciti dallo stesso appartamento per poi rientrare sempre insieme e infine uscire dopo ben 24 ore. Insomma, questi movimenti fanno pensare a una convivenza, che al momento resta presunta. Sembra invece che visto il silenzio di Benedetta e Riccardo forse il loro amore esiste davvero.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli convivono?

In base a quanto riporta Diva e Donna i due attori sarebbero usciti di casa per andare in auto verso una famosa piazza di Roma, prima al bar e poi in farmacia, quindi subito a casa dove sarebbero rimasti fino al giorno successivo.

Lui 41 anni e lei 23 anni ma non è la differenza d’età a lasciare aperta ogni ipotesi. Riccardo Scamarcio è da poco diventato padre e sembrava che la storia d’amore con la sua nuova compagna, forse moglie, procedesse a gonfie vele.

Sempre sullo stesso settimanale di gossip si legge: “Si dice che Benedetta lo raggiunga spesso in questa abitazione, dove lui si sarebbe appoggiato negli ultimi tempi. Solo fino a qualche settimana fa Scamarcio viveva in un lussuoso appartamento insieme alla moglie, la manager inglese Angharad Wood e alla loro bambina”.

L’ombra del giorno, il film in uscita a breve al cinema, sembra sia il colpevole di tutto, di un amore che avrebbe fatto chiudere ad entrambi due importanti storie d’amore. Anche Benedetta Porcaroli era infatti legata ad un’altra persona, il regista e attore Michele Alhaique, la loro storia aveva già superato qualche anno ma forse è davvero finita adesso.

