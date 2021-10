Kourtney Kardashian dice sì a Travis Baker con la proposta di matrimonio più romantica

Travis Baker con la sua proposta di matrimonio a Kourtney Kardashian ha battuto tutti, la sua è l’idea più romantiche tra tutte. Con due semplici parole la sorella di Kim Kardashian ha annunciato le nozze con il batterista dei Blink – 182. “Per sempre” e poi due foto che lasciano immaginare l’intensità del momento ma ci sono poi anche i dettagli, anello compreso. Una spiaggia privata, la coppia in viaggio per altre mete e per lavoro e poi tutte quelle rose rosse, un posto a loro così caro e la famiglia della sposa presente. Kourtney Kardashian ha detto sì, questa volta si sposa. L’anello di fidanzamento è da capogiro, un vero gioiello per lei che è mamma di tre figli ma va all’altare per la prima volta.

Kourtney Kardashian sposa Travis Baker

La coppia era sulla strada del ritorno verso Los Angeles, erano stati a New York per impegni di lavoro. Lui ha deciso di fare una deviazione e si è fermato sulla spiaggia privata del Rosewood Mirmar Hotel, luogo caro a entrambi. Lì la romantica sorpresa, quel cuore enorme di rose rosse e candele e in più la sua famiglia che ha vissuto con lei la proposta di matrimonio. Presenti la madre Kris Jenner con il compagno; le sorelle Kendall e Kim e poi il mare.

Kourtney è la più grande delle sorelle Kardashian, è stata legata a lungo a Scott Disick, da lui ha avuto tre figli nati nel 2009, nel 2012 e nel 2014 ma non ha voluto sposarlo. Nel 2010 il celebre personaggio televisivo americano le chiese la mano ma Kourtney rispose che le nozze non avrebbero aggiunto niente al loro rapporto. Cinque anni dopo tutto finì.

Nel 2017 è stata legata a modello Younes Bendjima, poi la storia d’amore con Travis Baker che è davvero recente ma sembra sia la più importante.

