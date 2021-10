La sorella di Anna Tatangelo dice tutta la verità sulla separazione da Gigi D’Alessio

Anche ieri a Verissimo Anna Tatangelo non ha voluto dire molto della separazione da Gigi D’Alessio ma sua sorella Silvia Tatangelo aveva già rivelato altro. Alla cantane interessa più di tutto tutelare suo figlio Andrea. Anna Tatangelo ha confermato che è dai giornali che lei e il figlio hanno saputo che Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. Non c’era bisogno di aggiungere altro ma c’è altra sofferenza che non conosciamo e Silvia ha voluto parlarne. Senza molti filtri la sorella della Tatangelo per la prima volta ha voluto dire qualcosa sul momento difficilissimo vissuto da Anna. Se tutti hanno pensato che la seconda separazione tra Anna e Gigi sia stata semplice, è Silvia a fare comprendere la disperazione vissuta dalla cantante.

Silvia Tatangelo a DiPiù racconta il dolore si Anna Tatangelo

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…” basta già questo per fare capire che non è stata una scelta così semplice. Silvia sapeva che il rapporto tra i due ex non era più lo stesso, che il lavoro, gli impegni di entrambi, le distanze, stavano rovinando il loro amore. Fino alla fine però tutta la famiglia ha sperato che Anna e Gigi tornassero insieme, questo fino a quando hanno saputo che lui aveva un’altra compagna. Forse adesso è tutto più chiaro, anche quanto sia stato difficile per Anna Tatangelo restare sempre in silenzio mentre in tanti continuavano a darle la colpa.

Adesso accanto alla cantante c’è Livio Cori, adesso è felice. Silvia Tatangelo confida: “All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me. E’ normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze…”. Oggi Anna sogna un altro figlio, un fratello o una sorella per il suo Andrea, e il matrimonio. Ovviamente sua sorella spera che i suoi sogni si avverino.

