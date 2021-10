Tutto l’amore di Pierpaolo Pretelli per la sua Giulia: “La amo, è la mia grande donna”

Quanto amore nelle parole di Pierpaolo Pretelli per la sua Giulia Salemi. Forse i Pretelli sin dal primo sguardo nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso anno avevano capito che tra loro poteva nascere qualcosa, che quella stima che provavano andava oltre. Giulia e Pierpaolo ci hanno davvero creduto prima di tutti e contro tutti e tutto, dimostrando che davvero i sentimenti puri e sinceri vanno molto lontano e che sopravvivono nonostante le distanze, gli impegni di lavoro, gli ostacoli che la vita ci mette davanti. E oggi sono innamorati e sereni, vivono a mille un momento davvero magico sia dal punto di vista del lavoro che dal punto di vista dell’amore. Tante soddisfazioni, tante cose belle da vivere, tante cose da fare e tante progetti da portare avanti. Ne ha parlato anche nella puntata di Domenica IN di ieri, Pierpaolo Pretelli che ha voluto dedicare un dolcissimo pensiero alla sua Giulia.

Le dolci parole di Pierpaolo per la sua Giulia Salemi da Domenica In

Le parole di Pierpaolo che si è confidato con Mara Venier:

La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma

Pierpaolo è già padre e Giulia ha dimostrato di essere anche molto brava a inserirsi in questa famiglia senza causare nessun terremoto anzi. E’ una persona speciale per il piccolo Leo che non la vede affatto come una nemica della sua meravigliosa mamma. E quando Mara chiede a Pierpaolo se pensa a un altro figlio, il concorrente di Tale e quale show dichiara:

Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare..

Giulia ha fatto sentire poi tutto il suo amore a Pierpaolo che si è commosso ascoltando la lettera di una donna innamorata che è orgogliosa di tutto quello che il suo fidanzato sta facendo. Un anno pienissimo di tante cose belle che è solo il primo capitolo di questa storia d’amore magica.

