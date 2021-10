Le parole della compagna di Gigi D’Alessio dopo l’intervista di Anna Tatangelo

A Verissimo Anna Tatangelo non ha voluto dire molto su Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna ma dopo l’intervista Denise Esposito ha postato una storia che sembra fare riferimento alla cantante. Magari sarà solo un caso ma se ne parla e salta fuori che la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio ha pubblicato una storia con una frase che in molti collegano ad Anna. La cantante madre del quarto figlio di Gigi ha confermato di avere saputo dell’arrivo del quinto figlio attraverso i giornali, che anche Andrea ha saputo tutto in questo modo. Chissà perché Denise Esposito, che in genere non è molto social, ha voluto condividere una frase così forte, senza pensare che più di qualcuno l’avrebbe collegata alla ex del suo compagno.

La compagna del cantautore partenopeo non ha fatto alcun nome, non ha aggiunto nessun indizio che possa fare risalire alla Tatangelo ma il dubbio è legittimo. “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”, Denise ce l’ha con Anna? Il destinatario non c’è ma la frase è arrivata a poche ore dall’intervista e dalle parole di Anna Tatangelo.

Di certo non c’è una famiglia allargata in costruzione, magari Anna e Denise non si sono mai incontrate o forse sì. Tutto lascia immaginare che la situazione sia tranquilla solo per amore del piccolo Andrea ma se davvero la frase postata su Instagram dalla Esposito è rivolto alla Tatangelo non fa presagire le basi per un rapporto sereno tra le due.

Da poco la nuova coppia è uscita allo scoperto sui social con un video tenero e le dichiarazioni d’amore. Anche Anna Tatangelo ha un nuovo amore ma sembra che fino ala fine abbia sempre sperato di restare con Gigi, almeno fino a quando è arrivata Denise.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".