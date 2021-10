Maxi Lopez arriva in aiuto di Wanda Nara occupandosi dei figli

Wanda Nara è a Milano o a Parigi? Intanto, entra in scena anche Maxi Lopez che dopo il tradimento di Mauro Icardi posta sui social le foto con i suoi figli. E’ un momento complicato per Wanda Nara ma tornando indietro di qualche anno il momento fu delicato anche per Maxi Lopez. Adesso sembra che i due ex abbiamo fatto pace, è Lopez ad occuparsi in questi giorni dei figli nati dal loro matrimonio ma forse sembra disposto anche ad aiutare l’ex moglie con i figli nati dalla storia d’amore con Icardi. La 34enne argentina sconvolta dalla scoperta del tradimento era fuggita a Milano con i figli, forse adesso è tornata o forse sono tornati in Francia solo i figli avuti da Lopez. Intanto, Icardi non ci crede che tutto sia finito, chiede perdono. Nell’attesa che tutto si risolva o si distrugga l’attaccante che a luglio ha appeso gli scarpini al chiodo prepara la pasta con i suoi figli mentre la nuova compagna riprende la scena.

Maxi Lopez in cucina con i figli

Lopez si era trasferito nella capitale francese anche per stare vicino ai suoi tre figli Valentino, di 12 anni, Benedicto di 10 anni, Costantino di 9 anni. Armi sotterrate tra Wanda e Maxi, adesso più che mai ci sono i bambini da tutelare e a giudicare dal video postato su Instagram loro sono molto sereni. In cucina c’è anche Daniela Christiansson, la nuova fidanzata di Maxi Lopez. Tra assaggi di sugo, battute e risate la complicità tra tutti è evidente.

Seguendo il gossip e facendo un passo indietro Wanda lasciò Lopez proprio per Mauro Icardi e non fu semplice per il marito della Nara. Oggi sembra che lui abbia offerto il suo aiuto all’ex moglie anche per badare a Francesca e Isabella, le figlie di 6 e 4 anni che la showgirl ha avuto da Icardi. Come finirà tutto questo lo sapremo dai profili social dei protagonisti.

