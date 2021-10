Marracash dimentica Elodie con Rosmy?

Elodie e Marracash non ne parlano, nessuna smentita e nessuna conferma sul loro addio ma intanto lui sembra voltare pagina con Rosmy. In realtà il gossip ha già pubblicato le foto del presunto nuovo compagno della splendida cantante. Elodie è già stata paparazzata con Davide Rossi. In attesa che i protagonisti dicano qualcosa è Dagospia a riportare la nuova notizia di cronaca rosa: Marracash e Rosmy si frequentano? Lei è Rosmaria Tempone ed è l’ultima erede dei Trichitella, ovvero famiglia di musicisti e girovaghi di violino e arpa, noti soprattutto a Parigi e New York, dove hanno portato la storica tradizione dell’arpa viggianese.

E’ Rosmy la nuova compagna di Marracash?

Non è un volto nuovo quello di Rosmy, classe 1986 è una cantante, cinque anni fa ha vinto il premio Mia Martini tra le nuove proposte per Europa 2016; nel 2018 ha vinto il premio Lunezia con il brano Inutilmente. Ha anche pubblicato un disco nel 2019 mentre è molto recente il suo ultimo singolo, Giramondo. Certo non è famosa come Elodie ma è anche lei un’artista. L’abbiamo vista anche nel video Parole in circolo di Marco Mengoni.

I fan dell’ex coppia intanto attendono conferme, se non da parte dei due ex fidanzati magari da parte dei nuovi compagni. Elodie e Marracash sembravano destinati a durare ancora a lungo insieme e invece una crisi dopo l’altra, un commento dopo l’altro sembra che dall’essere così simili si siano riscoperti molto diversi e distanti e ciò che prima li stimolava ad amarsi si è poi frantumato.

Anche Elodie non ha commentato il pettegolezzo sulla sua nuova love story con Davide Rossi. Lui è modello e marketing manager di Armani. Li abbiamo visti insieme mano nella mano, bellissimi ma per il momento solo sulle pagine dei settimanali di gossip.

