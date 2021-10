La rabbia di Wanda Nara contro Eugenia Suarez esplode sui social

Era facile immaginare che Wanda Nara avrebbe risposto all’amante di suo marito con un post simile a quello che ha fatto. Del resto è facile dire che un uomo ti promette il mondo, ti dice che la sua storia non funziona, che il suo matrimonio è in crisi ma continua a vivere con la stessa donna da cui tra l’altro ha due figli. Non si fanno paternali e morali, Eugenia Suarez però avrebbe dovuto semplicemente ammettere di essersi magari innamorata del calciatore e di non aver pensato a sua moglie, alla sua famiglia, ma di aver seguito il suo cuore. Invece, parlando di Mauro Icardi come di un conquistatore seriale che le aveva fatto delle promesse e che aveva raccontato cose ben diverse sul rapporto con Wanda Nara, ha provocato la reazione della manager. Wanda ha chiaramente pubblicato le foto che la ritraggono felice e sorridente insieme a Mauro, negli ultimi tre mesi. Foto di famiglia, scatti di una donna e del marito che sono state pubblicate su Instagram, viste da almeno 20 milioni di persone. Ed è chiaro che la Nara si chieda: solo lei non le ha viste oppure le è stato detto altro di quelle immagini? Eppure erano scatti di una coppia normale, non in crisi. Mauro Icardi potrà aver raccontato tutta una serie di bugie ( dando per vera la versione della Suarez), mai social della coppia parlavano di altro. Ci parlavano di una famiglia serena. Cosa che poi non era sia chiaro, perchè se un uomo ti tradisce, vuole dire che quello che si vede su Instagram è solo apparenza, con poca sostanza. Oggi Mauro Icardi continua a dire di aver sbagliato, dice di essere innamorato di Wanda Nara e le chiede perdono. Ma sarà davvero difficile e forse le storie fiume di Eugenia Suarez con la sua di verità, non aiuteranno il calciatore, anzi…

Qui lo sfogo di Eugenia Suarez sui social

La risposta di Wanda Nara all’amante di suo marito

Wanda Nara ha risposto alle parole della modella, dopo neanche un’ora, con una storia Instagram in cui ha postato un collage di foto che la ritraggono innamorata assieme ad Icardi, specificando che sono “foto pubblicate negli ultimi 3 mesi”, a voler sottolineare che solo una donna cieca potrebbe pensare – ed affermare a sua discolpa – di avere a che fare con un uomo “separato o che sta per separarsi”, come sostenuto dalla China. E poi una stoccata molto pesante nei confronti dell’amante di suo marito: “Della mia famiglia mi occupo io, delle puttane la vita stessa“. Insomma appuntamento alla prossima puntata, o forse alla prossima storia social.

