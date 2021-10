Marracash commenta il gossip sulla cantante che gli avrebbe fatto perdere la testa

Si è detto di tutto su Marracash e la fine della sua storia d’amore con Elodie ma negli ultimi giorni si è detto molto anche sulla presunta nuova compagna del rapper. Marracash non dice nulla sull’addio a Elodie, quindi sembra ci sia una conferma da parte di entrambi perché entrambi non hanno smentito il gossip. Infatti, lui a modo suo ha smentito la notizia sulla nuova fiamma, su Rosmy che gli avrebbe fatto perdere la testa, non si sa bene se prima o dopo l’addio di Elodie. Anche lei, la cantante meno famosa tra tutti e tre, aveva rotto il silenzio e su Instagram aveva scritto: “Ma io?!?!” aggiungendo un “Lo scopriremo solo vivendo”. Tutti avevano creduto che con quelle poche parole Rosmy stesse confermando la relazione con Marracash.

Marracash si fa una bella risata

Stufo o più che altro divertito dal gossip, il rapper ha commentato su Twitter la presunta nuova fidanzata, il presunto nuovo amore: “Ma chi [email protected]@o è questa??? Ma chi l’ha mai vista?”. Non poteva esserci una smentita più chiara di questa. Così ha rotto il silenzio dopo giorni che si rincorrono voci sulla rottura con Elodie.

Non una parola sulla vera storia d’amore ma non c’è nemmeno un commento di Elodie sul gossip che l’ha beccata con Davide Rossi. Troppo impegnata in altro o è tutto vero? Forse, almeno per l’ex cantante di Amici c’è una nuova storia d’amore.

Intanto, la reazione di Marracash ha fatto ridere tutti, così questa volta ha dimostrato di essere anche lui leggero e di sapere reagire forse come Elodie desidera. I fan hanno ancora nella testa le sue parole quando ha definito faticoso il rapporto con il rapper, stimolante ma faticosa perché lei è più leggera, lui sembra scrivere con il sangue. Una diversità che non si sa se sia ancora il collante o meno del loro amore.

