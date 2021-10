Belen Rodriguez mamma single sui social: nessuna traccia di Antonino Spinalbese

Tutto tace, nessuna novità ma solo delle storie che ci lasciano capire che forse, i tanti rumors che si sono rincorsi in questi giorni , sono veri. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono davvero lasciati? Che cosa è successo tra loro? C’è una crisi in atto? Dopo le tante indiscrezioni che sono arrivate in questi giorni ci si aspettava che la Rodriguez commentasse in qualche modo la notizia. E invece Belen, almeno per il momento, ha scelto di non dire nulla. La show girl continua la sua vita da “mamma single”. Si mostra sui social in compagnia della piccola Luna Marì e gioca con Santiago. Storie molto diverse da quelle che la bella argentina faceva fino a un paio di settimane fa, quando anche via social arrivavano molte dediche per Antonino. Oggi del parrucchiere non ci sono tracce. Non si sa nulla di lui, non ci sono conferme, non ci sono smentite. Non ci sono frecciate, battutine. Il vuoto. Solo le parole dei vicini di casa di Belen che avrebbero raccontato di alcune litigate molto forti che hanno visto la Rodriguez e il suo compagno protagonisti. Ma siamo sicuri che sia così? Potrebbe esserci anche altro dietro a questa crisi momentanea che forse non lo è. E se si trattasse di un impegno top secret di Spinalbese, partito magari per partecipare a un programma? Non sarebbe la prima volta che capita. Certo, il silenzio di Belen, non ci lascia immaginare uno scenario simile…In realtà l’ultimo post instagram di Antonino, risale a 21 ore fa, il che non significa nulla chiaramente…Dopo una settimana di silenzio, Antonino è tornato a postare qualcosa sulla sua pagina instagram dove tra l’altro è stato travolto dai commenti: “Avanti un altro” gli scrivono sul suo profilo.

Tra Belen e Antonino è davvero finita?

Non è dato sapere quello che sta succedendo tra i due che però hanno deciso di non rispondere sui social alle provocazioni di chi chiede di sapere. La vita resta la loro, questo è chiaro, ma forse se commentassero in qualche modo, non darebbero più adito a insinuazioni, che di certo fanno male, visto che si soffre per la fine di una storia, in ogni caso.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".