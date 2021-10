Il dolcissimo post di Pippo Inzaghi papà per la sua Angela e il piccolo

Non c’è gol che possa valere la nascita di un figlio. Se ne sarà reso conto poche ore fa anche Pippo Inzaghi, che nella sua carriera da cannoniere, di reti ne ha fatte. Ma cosa c’è di meglio che abbracciare per la prima volta il proprio figlio o tenere le sue manine tra le dita? Poche ore fa la prima foto sui social, per annunciare a tutti l’arrivo del piccolo. E poi anche una dolcissima dedica alla sua Angela. Non si vedono molto sulle riviste di cronaca rosa Pippo Inzaghi e la sua compagna. Non si sono ancora sposati ma la loro relazione è ben salda. Hanno scelto di non mostrare molto della loro vita privata, nonostante anche Angela fosse in qualche modo conosciuta. Dopo una partecipazione a Uomini e Donne la Robusti, aveva però scelto di continuare a fare un altro lavoro. Oggi è una wedding planner lontana dal mondo della tv e da poche ore mamma. Una leonessa la definisce Pippo Inzaghi che rivela che ci sono state anche delle difficoltà prima della nascita del bambino.

Benvenuto piccolo Inzaghi junior

Tutta la gioia di Pippo Inzaghi per l’arrivo del suo primo figlio

L’ex calciatore è stato travolto dall’affetto di centinaia di persone che si sono congratulate con lui e con Angela per l’arrivo del piccolo. Il nome scelto è Edoardo e ieri, a poche ore dal suo arrivo, papà Pippo ha fatto una bellissima dedica alla sua compagna che ha messo al mondo questa piccola creatura.

Dopo 40 ore di travaglio sei arrivato tu vita mia💙… sei già la nostra ragione di vita e complimenti alla nostra fantastica mamma che ha lottato come una leonessa per averti fra le nostre braccia! Sono pazzo di voi

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri ad Angela e a Pippo per questo momento così unico e speciale. E benvenuto al piccolo Edoardo.

