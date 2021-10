Virginia Mihajlovic è diventata mamma e presenta la nipotina di Sinisa

Grande festa oggi nella famiglia di Sinisa Mihajlovic, Viriginia è diventata mamma, è nata la nipotina dell’ex calciatore. Virginia Mihajlovic è legata da quattro anni al calciatore Alessandro Vogliacco e la loro prima figlia è nata questa mattina poco dopo le 7. Non hanno atteso molto prima di dare l’annuncio a tutti rivelando anche il nome scelto per la loro piccolina: Violante. Una foto della bimba appena nata e tutta la tenerezza possibile per Virginia Mihajlovich. “Benvenuta al mondo amore della mia vita – ha scritto poche ore dopo il parto – Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco – concludendo – L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”. La piccola Violante Vigliacco con la tutina rosa, il cappellino per coprire la testa perché è davvero nata da pochissimo.

Tutta la gioia di Virginia Mihajlovic per la nascita di sua figlia Violante

Tantissimi i messaggi di auguri già ricevuti dalla figlia di Sininsa ma tra tutti c’è la gioia di Vogliacco che è identica a quella della neomamma: “Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi… sei unica! Vi amo con tutto me stesso”.

Virginia è una mamma giovanissima, ha solo 22 anni ma desiderava un figlio già da tempo. Quando in primavera ha annunciato la gravidanza era così emozionata che non aveva ancora realizzato del tutto le sue emozioni e cosa stava per accadere. Si è goduta tutto il tempo della dolce attesa e sul suo profilo Instagram ha continuato a condividere immagini bellissimi con il suo pancione.

Nonno Sinisa non ha ancora commentato la meraviglia notizia, ma lui non è molto social. Il papà di Violante ha invece già pubblicato un’altra foto della sua bambina sul suo profilo Instagram, un’immagine meravigliosa: “L’amore di mamma e papà… E’ il giorno più importante della nostra vita. Grazie amore”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".