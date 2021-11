Adriana Volpe commenta la nuova relazione del marito con un’altra conduttrice

Resta difficile il rapporto tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli, ma cosa succede adesso che lui sembra avere una nuova storia d’amore? La rivista Chi ha pubblicato le foto di Parli in compagnia di Clarissa Tami, conduttrice televisiva e radiofonica. Un po’ di settimane di silenzio da parte di Adriana Volpe che adesso ha rotto il silenzio rispondendo ad alcune domande nell’intervista rilasciata a Diva e Donna. La Volpe ha ovviamente visto quelle foto ma per lei non sono di certo quelle il problema, non ha infatti voluto commentare quelle immagini, i problemi da affrontare restano altri. Tra Adriana Volpe e il suo ex marito c’è la loro bambina, la figlia Gisele, è sempre alla sua piccola che pensa, è a lei che deve dare protezione. Del suo ex e delle difficoltà ne ha già in parte parlato e infatti ribadisce che le può solo farle piacere se ci sono cose o persone che possano aiutarlo a ritrovare un equilibrio.

Adriana Volpe: “Ho visto le foto del mio ex marito”

“Ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere” non c’è più alcuna possibilità per il loro amore, per il loro matrimonio, da parte di Adriana non c’è nemmeno la gelosia, la sua decisione di separarsi resta tale.

La conduttrice non parla volentieri della sua vita privata ma partecipando al GF Vip ha messo un po’ tutto in piazza, anche se nella casa più spiata d’Italia sembrava che il suo matrimonio fosse perfetto, subito dopo è esploso tutto fino alla separazione, alle dichiarazioni del suo ex. Forse adesso con una nuova storia d’amore per lui tutto sarà più sereno.

