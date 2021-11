Belen risponde a un follower ed è davvero finita con Antonino

Possibile che sia davvero già finita tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? La certezza sembra darla Belen in risposta a un follower. I due protagonisti non hanno alcuna voglia di parlarne ma tra i commenti all’ultimo post della showgirl appare la domanda che è più un attacco che altro. “Chi sarà il prossimo?” e Belen risponde “Probabilmente sono cavoli miei!”. La showgirl argentina non ha smentito la rottura, si è limitata a leggere tutti i pettegolezzi che riguardano lei e la sua ultima storia d’amore ma sembra non reagire. Intanto, i suoi post sembrano chiari, dichiara l’amore per suo fratello, ride perché il gossip racconta le sue serate a casa con i figli, ma di Antonino Spinalbese non dice nulla. Quella risposta al commento però sembra chiara, l’ennesimo segnale che ha detto addio al papà di sua figlia Luna Marì. Nemmeno il fine settimana romantico a Parigi ha ricucito qualcosa che forse si era strappato. Dicono che Spinalbese sia stato costretto a lasciare la casa, che lei a Milano, Antonino è a La Spezia.

Belen al fratello: “Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio. Te amo hermano”

E’ il commento alla foto di Jeremias che mantiene l’equilibrio sulle mani, uno scatto bellissimo durante lo shooting che i fratelli Rodriguez hanno fatto in Sicilia.

In tutto questo Antonino è sempre più presente sui social ma solo per lavoro, è ovvio che deve tutto a Belen. C’è ancora chi ha qualche dubbio, che magari tutta questa crisi sia finta e necessaria solo per dare più visibilità a lui. Sembra davvero strano.

A Verissimo Belen aveva tessuto le lodi del suo compagno, l’uomo migliore, poi la burrasca. La cronaca rosa è sempre più alla ricerca di conferme per soddisfare la curiosità o il dispiacere di chi credeva in questa bellissima storia d’amore.

