Paola Ferrari non ha dubbi: Diletta Leotta non è mai stata con Can Yaman

Paola Ferrari esplode di nuovo contro Diletta Leotta ma non sul look né sulla preparazione giornalistica, questa volta c’entra Can Yaman. Tante volte il gossip e forse gli invidiosi hanno commentato che la storia d’amore tra l’attore turco e Diletta Leotta fosse finta, oggi lo fa anche Paola Ferrari. E’ durante l’intervista a Un giorno da pecora che la Ferrari si è lasciata sfuggire qualcosa che riguarda più la cronaca rosa che il mondo del calcio e lo sport in tv. Secondo la giornalista sportiva la sua collega non avrebbe mai avuto una storia con Can Yaman. Diletta Leotta ha mentito? Paola Ferrari aggiunge anche altro.

Paola Ferrari rivela che la Leotta ha altri amori

Il pettegolezzo è ghiotto: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più” si ferma sul più bello ma intanto la bomba l’ha sganciata e adesso si attende il seguito.

Se Diletta non è mai stata con Can, chi è il suo fidanzato? Qualche indizio lo aggiunge sempre la Ferrari: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”. La faccenda si fa seria ma da parte della diretta interessata non è ancora arrivata nessuna replica.

Di certo c’è che, storia d’amore finta o reale, oggi Diletta e Can non sono più una coppia, che lui è del tutto lontano da lei, che la Leotta avrebbe invece voluto ricominciare. Possibile che tutto fosse solo una trovata pubblicitaria? Sarebbe davvero imbarazzante scoprire che ogni foto, ogni viaggio, anche le presentazioni in Turchia erano false. Si era parlato di matrimonio ma soprattutto Diletta Leotta a Verissimo ha confessato di avere sbagliato con Can, che tutto è stato fatto con troppa fretta, che c’era un matrimonio da organizzare, che poi tutto è finito. Tutto questo detto con emozione, non può essere finto. Chi mente in questa storia?

