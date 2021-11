Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme a Verissimo: il regalo di Silvia Toffanin

Una bellissima sorpresa per i fan di Tommaso Zorzi e per quelli di Tommaso Stanzani. I due non hanno mai parlato pubblicamente del loro amore, con una intervista televisiva ma lo faranno per la prima volta da Silvia Toffanin. Saranno infatti ospiti di Verissimo. Le anticipazioni arrivano direttamente dalle pagine social del programma di Mediaset che con una bella foto e con questa didascalia, annuncia l’arrivo dei due Tommaso a Verissimo: “Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ci racconteranno il loro piccolo grande amore “. Una storia d’amore nata forse per caso o forse no. Perchè mentre Tommaso Zorzi era nella casa del Grande Fratello VIP 5, l’altro Tommaso, il ballerino, lasciava il segno nella scuola di Amici, diventando uno dei talenti più amati della passata edizione. Una volta uscito dalla casa, Zorzi aveva avuto modo di riaccendere la tv e di vedere per la prima volta Tommaso, innamorandosene forse al primo sguardo. E così tra una battuta scherzosa e l’altra, il vincitore del GF VIP e il ballerino della scuola di Amici si sono incontrati e dal mese di giugno non si sono poi più lasciati. Possiamo dire che i due stanno insieme da quasi sette mesi e che la loro storia va a gonfie vele. Questa estate hanno tenuto compagnia ai tanti follower con diverse stories su Instagram mentre nell’ultimo periodo condividono meno gli attimi di vita che passano insieme; tra un impegno di lavoro e l’altro, Tommaso e Tommaso però, non si perdono mai, anzi cercano sempre di passare più tempo possibile insieme. E sabato, nello studio di Verissimo, racconteranno per la prima volta in tv, di questa dolcissima storia d’amore.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ospiti a Verissimo

Non hanno mai rilasciato interviste insieme, il solo ad aver parlato di questo amore era stato Tommaso Zorzi, in alcune interviste, senza però mai scendere nel dettaglio. Di loro sappiamo che hanno già fatto le presentazioni in famiglia e che vivono in modo sereno un amore puro e speciale. Zorzi più di una volta ha detto che da tempo non era così felice mentre il ballerino è forse un po’ più timido ma di certo nello studio di Silvia Toffanin ci racconterà che cosa prova per il suo fidanzato! Una intervista assolutamente da non perdere quindi: appuntamento alle 16,30 con la nuova puntata di Verissimo sabato 13 novembre 2021.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".