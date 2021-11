Tina Cipollari nerissima dopo le voci di incontri segreti con Kikò Nalli: lo sfogo

Sceglie di parlare sui social per mettere i puntini sulle i Tina Cipollari e lo fa dopo che negli ultimi giorni si sono dette molte cose su di lei e sul suo ex marito. Secondo alcune riviste di cronaca rosa, Tina e Kikò si vedrebbero in segreto. Tante le voci circolate e le cose dette anche perchè si cerca di capire se Tina adesso è single oppure no. L’opinionista di Uomini e Donne ha però voluto precisare qualcosa smentendo tutte le voci che sono circolate in questi giorni. Non solo. La Cipollari si è detta molto infastidita dalle notizie riportate su quelli che definisce “giornalini” e riprese poi anche da molti siti web. La romana mette subito in chiaro che non c’è nessun incontro segreto con Kikò. Se si vedono è perchè sono genitori di tre splendidi figli e cercano di avere un ottimo rapporto. La Cipollari ribadisce che si vedono spesso, non avendo delle date fisse per vedere i figli, e gestendo come meglio credono la loro famiglia.

Il duro sfogo di Tina Cipollari sui social

L’opinionista di Uomini e Donne ribadisce alcuni concetti, spiegando che capiterà sempre di vedere lei e Kikò insieme e che quindi loro malgrado, finiranno sempre sui giornali che non hanno nulla da dire e devono riempiere le pagine vuote. Tina ha anche ribadito che per fortuna i suoi figli, grazie al buon rapporto che c’è tra loro e anche a Kikò, non hanno dei problemi nel leggere queste cose perchè conoscono la verità. Ci tiene però a dire che con questo “modo subdolo di fare si può fare molto male a chi non ha delle certezze”. E poi conclude: “Ogni tanto se si facesse un passo indietro e si vergognasse, sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti. Tina”.

