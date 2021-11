Lino Guanciale è diventato papà a gran sorpresa

Una bellissima notizia, non ancora confermata dai diretti interessati, è arrivata oggi dalle pagine social che tanto seguono con passione Lino Guanciale. L’attore sarebbe diventato papà da poche ore, e pensare che nessuno sapesse che sua moglie, Antonella Liuzzi, fosse in dolce attesa. Lino infatti è sempre molto riservato. Anche le foto del matrimonio con Antonella erano arrivate per caso e avevamo fatto il giro di tutti i social perchè ogni volta che si parla di Lino Guanciale, l’argomento va in tendenza! Il primo portale ad aver dato la notizia è stato Whoopsee.it e pochi minuti dopo tutti i fan dell’attore hanno iniziato a mandargli decine di messaggi di auguri usando i social. Una bellissima notizia per Lino Guanciale che da qualche tempo non rilascia nessuna intervista ma è impegnatissimo sul set. Al momento infatti sta girando la terza stagione de La porta rossa. Ed era proprio sul set della fiction di Rai 2, quando è arrivata la notizia del parto imminente della bella Antonella. Lino Guanciale avrebbe lasciato il set per correre in ospedale e da Trieste, arrivare probabilmente a Roma dove lui e sua moglie vivono.

Lino Guanciale papà: che dolcissima notizia

Lino Guanciale al momento non ha confermato nè smentito la notizia. L’attore non usa moltissimo i social, basti pensare che la sua unica foto in compagnia della moglie, è quella del matrimonio. Un po’ più attiva da questo punto di vista invece Antonella, che qualche settimana fa aveva mostrato una dolce foto, un bacio da Trieste al fianco del suo amato “Cagliostro”. Nessuna foto di pancioni o notizie relative a questa gravidanza. Massima riservatezza anche in questo caso. Lino non ha parlato di questa gravidanza e nessuno sapeva nulla. Neppure un paparazzo a quanto pare, è passato per sbaglio vicino a casa dell’attore !

Non possiamo quindi che fare i nostri migliori auguri a Lino Guanciale e a sua moglie Antonella per questa lieta notizia. Dovrebbe essere un maschietto il piccolo appena nato. Aspettiamo di sapere il nome, ce lo riveleranno?

