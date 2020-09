Lino Guanciale emozionato per le immagini del suo matrimonio a Domenica In (Foto)

Lino Guanciale si è sposato di recente, un matrimonio che lo emoziona mentre nello studio di Domenica In Mara Venier mostra le immagini di quel giorno (foto). Da sempre molto riservato Lino Guanciale è stato bravissimo nel non fare sapere a nessuno la data delle nozze. Si sono sposati durante il lockdown, poco prima lui e la fidanzata erano andati in Comune a chiedere informazioni, sono usciti da lì con le pubblicazioni. C’è stata poi una data disponibile e l’hanno presa al volo. “Io e mia moglie siamo molto riservati entrambi e il merito è stato di questa funzionaria del Municipio, siamo usciti da lì con le pubblicazioni. Siamo usciti da lì praticamente con i fiori d’arancio. Poi non ci abbiamo più pensato con il lockdown e invece c’è stata una data disponibile”. Imbarazzato perché non vorrebbe mostrare le sue emozioni Lino Guanciale guarda il video del suo matrimonio.

LINO GUANCIALE E SUA MOGLIE IL TUFFO IN PISCINA IL GIORNO DELLE NOZZE

Un giorno meraviglioso per entrambi e la festa finita con un bel tuffo in piscina con gli abiti della cerimonia. Mara Venier è curiosa, vorrebbe sapere di più di questo amore, del loro rapporto, chiede se è gelosa, proprio perché Lino Guanciale fa l’attore e sul set si innamora spesso.

“Lei non è gelosa, parliamo moltissimo, condividiamo tutto e anche la partecipazione uno per il lavoro dell’altra. E’ stata su tutti i set dove ho lavorato da quando ci conosciamo e anche io sono curioso del suo lavoro” parla di sua moglie e gli brillano gli occhi. Lino Guanciale e e felice e sei vede, lo sottolinea anche Alessandra Mastronardi parlando del suo compagno di lavoro e di come sia più rilassato dopo il sì.

L’appuntamento con L’Allieva 3 è a questa sera su Rai 1, sarà di certo un altro successo.