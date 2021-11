Gigi D’Alessio e Denise al ristorante, lei mangia con le posate d’oro

Ogni coppia innamorata ha un ristorante preferito e Gigi D’Alessio e Denise Esposito adorano un noto locale di Roma. E’ lì che la giovane compagna di Gigi D’Alessio ha ricevuto un gradito omaggio e ha cenato con le posate d’oro. Un video pubblicato tra le storie di Instagram e Denise Esposito ha incuriosito tutti. Mentre prosegue a gonfie vele la storia d’amore che ha diviso per sempre Gigi da Anna Tatangelo; in attesa che arrivi il quinto figlio del cantante, si scopre perché lei ha mangiato con le posate d’oro. La gravidanza è quasi agli sgoccioli, il parto sta per arrivare e i paparazzi cercano in tutti i modi di beccare la coppia. E’ Denise a soddisfare ogni tanto la curiosità dei follower, ha infatti pubblicato le immagini al tavolo. Sono al ristorante Alfredo Alla Scrofa,il cantante è spesso ospite ma questa volta c’è un omaggio speciale per la Esposito.

Forchetta e cucchiaio d’oro per la compagna di Gigi D’Alessio in dolce attesa

E’ stato Gigi D’Alessio a richiedere le posate d’oro e il titolare del ristorante le ha offerte a Denise, scusandosi con il cantante ma è lei la persona più importante seduta al tavolo. Fanpage ha contattato il titolare e ha chiesto spiegazioni sulle posate d’oro. Mario Mozzetti ha spiegato che quelle posate fanno parte della storia del suo locale e il cantante le ha scelte per fare un gesto d’amore nei confronti della sua compagna. E’ un gesto di buon auspicio in vista del parto.

“Lui è nostro cliente, le conosce le posate d’oro. Siccome la compagna è incinta ha voluto portarla qui, un omaggio, un portafortuna“.

Quelle posate d’oro vengono offerte a chi ne fa richiesta per assaporare il loro “Piatto d’onore”: “Fanno parte della nostra storia, le doniamo vicino le fettuccine Alfredo, a chi le desidera, a chi riteniamo sia di ispirazione per poterle mangiare, che possa essere una donna incinta o un personaggio famoso. Si tratta del ‘Piatto d’onore‘ che venne dato all’epoca ai due attori del cinema che ci hanno resi famosi in America. Le diamo al personaggio più rilevante del tavolo”.

Felice Denise ha apprezzato molto l’omaggio. Chissà se Gigi D’Alessio ha compiuto lo stesso gesto d’amore anche per Anna Tatangelo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".