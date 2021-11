Il pettegolezzo su Belen e Damiano dei Maneskin: cosa c’è tra il cantante e la showgirl?

Ormai si racconta di tutto e arriva anche il pettegolezzo che riguarda Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin. Cosa c’è tra i due? Molto probabilmente niente ma c’è un gossip che li riguarda e a lanciarlo è Deianira Marzano. Le indiscrezioni parlano di una frequentazione tra Belen e Damiano, non si capisce bene se si tratti di chiacchiere sul presente o sul passato ma il rosa entra in scena ancora una volta nella vita della showgirl argentina. Questa volta però coinvolge il leader dei Maneskin, nel caso tutto fosse vero sarebbe davvero la coppia più chiacchierata, entrambi così noti. La Marzano ne sa sempre una in più di tutti ma questa volta il messaggio le sarebbe arrivato da un amico che forse lavora ad X Factor. A questo punto dovremmo pensare che il presunto flirt riguardi il passato. Tutto si complica ma la prima a mettere tutto in dubbio è proprio Deianira, quindi perché dirlo?

Belen adora la musica dei Maneskin, il resto sono chiacchiere?

Certo sarebbero una coppia pazzesca ma pensare a Belen e Damiano dei Maneskin insieme nel presente sarebbe davvero assurdo. Il cantante è fidanzato con Giorgia Soleri, non sembra che tra i due ci sia una crisi. La crisi invece riguarda la Rodriguez e Antonino Spinalbese. Sarebbe assurdo pensare già ad un nuovo amore per Belen che non solo sta ancora pensando o forse soffrendo per Antonino ma è anche mamma di Luna da soli 4 mesi.

Sembra si tratti quindi davvero di una notizia inventata, uscita da chissà dove. Immaginiamo che nessuno dei due risponderà a questo gossip, Damiano troppo impegnato con il suo gruppo in giro per il mondo, Belen che in questo momento pensa alla serenità e si divide tra il lavoro e i figli, ancora una volta delusa ma chissà da cosa.

