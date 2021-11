Per Lino Guanciale primo post da neo papà sui social: rivela il nome del piccolo

A una settimana esatta dall’annuncio arrivato dal web, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, sua moglie, confermano la nascita del piccolo di casa! Sappiamo che è un maschietto e Lino, con il suo primo post da papà sui social, rivela anche il nome che lui e Antonella hanno scelto. Stesso post sui social per mamma e papà che annunciano quindi al mondo la nascita del principino, un piccolo Guanciale pronto a scoprire il mondo. In questa settimana sui social sono arrivati decine e decine di messaggi per Lino Guanciale, amatissimo dal pubblico. E ovviamente anche per Antonella, che da quasi due anni è sua moglie!

Non possiamo quindi che rinnovare anche i nostri auguri alla coppia per questa bellissima notizia! Ma scopriamo il nome che Lino Guanciale e Antonella hanno scelto per il primogenito.

Le prime parole di Lino Guanciale sui social dopo la nascita di Pietro

L’attore nel suo post rivela anche il nome del piccolo:

14/11/2021. Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci.Lino & Antonella

Nessuna foto del bambino, ma del resto era prevedibile visto che Antonella e Lino hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia d’amore. Anche il giorno del matrimonio, la notizia delle nozze, è arrivata all’improvviso, un vero e proprio fulmine per tutti i fan di Lino che non se lo aspettavano. Come non si aspettavano che stesse per diventare papà visto che non ne aveva mai parlato fino a oggi!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".