Marina Crialesi e Nicolò Zenga sposi con famiglie assenti: il motivo

Ha suscitato grande curiosità quello che è successo nelle ultime ore…Parliamo del matrimonio di Marina Crialesi e Nicolò Zenga. La bella attrice e il figlio di Walter Zenga sono diventati marito e moglie e dopo la pubblicazione di molte foto sui social, anche da parte degli invitati illustri presenti alle nozze ( tra cui anche Bebe Vio) molti fan della famiglia Zenga, ma anche dell’attrice, hanno iniziato a chiedersi come mai, non ci fossero i parenti di Nicolò alle nozze. Il fratello di Andrea ha quindi deciso di spiegare, sempre via social, il motivo dell’assenza della sua famiglia, neppure la mamma a cui tanto sono legati era presente. E c’è una motivazione parecchio semplice che però solo gli sposi avrebbero potuto dare. Dalle immagini si notava l’assenza della famiglia di Nicolò, in quanto i fratelli del giovane sono abbastanza noti e lo stesso vale per mamma Roberta ( per non parlare dell’allenatore Walter Zenga). Impossibile però rendersi conto che in realtà al matrimonio non avevano presenziato neppure i familiari di Marina, visto che non sono altrettanto conosciuti. E infatti, come ha spiegato proprio Nicolò nelle sue storie sui social, anche la famiglia di Marina non era presente.

Il matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Il figlio di Walter Zenga, vista la grande curiosità destata dalle assenze al suo matrimonio, ha deciso di spiegare i motivi. Ha scritto quindi sui social, che purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e allora lui e l’attrice hanno deciso di celebrare questo primo matrimonio civile in comune, solo con alcuni amici, con i testimoni e le damigelle. Visto che la famiglia di Marina non poteva presenziare, Nicolò ha scelto di fare a meno anche dei suoi familiari, nel pieno accordo con tutti i suoi cari che sono stati comunque presenti anche se distanti. Zenga ha inoltre spiegato che ci sarà poi il matrimonio in chiesa con una grande festa e allora tutti i parenti saranno presenti per celebrare questa unione e tutto l’amore che c’è!

Marina e Nicolò un anno dopo il matrimonio

Sono stati proprio travolti da un sentimento più che speciale Marina e Nicolò visto che, a solo un anno dal loro fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. Pochi giorni fa, proprio in occasione del primo anniversario, l’attrice aveva dedicato a quello che era ancora il suo futuro marito queste parole:

Ci sono emozioni difficili da spiegare a parole… tu sei una di quelle.Da un anno arricchisci la mia vita con il tuo animo sensibile, gentile e soprattutto puro.Sin dal primo momento mi hai stretta a te, e lo hai fatto con delicatezza,rispetto e amore.Mi hai regalato il tuo mondo,i tuoi sorrisi più belli e le tue lacrime di gioia e non. Mi hai regalato la tua presenza.Io mi sento profondamente grata per tutto questo… grata di poterti respirare ogni giorno, di avere “il mio posto” ogni sera. Di essere così amata e di amarti così intensamente.Questo è quello che posso esprimere a parole, perché tutto il resto è racchiuso nei nostri occhi e non ha parole.Con tutto l’amore che ho…Buon primo anniversario amore mio

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia per un futuro sereno e pieno d’amore!

