Tornano i like di Belen per Antonino, che succede?

La rabbia per chissà cosa sta sfumando e Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno per tornare insieme o forse sono già di nuovo una coppia? Non avevano mai smesso di seguirsi sui social ma non c’erano più like e commenti tra loro. Adesso invece spunta di nuovo il nome di Belen, tra i tanti like ai post di Antonino ci sono anche i suoi. Lui pubblica la foto di una finestra e lei aggiunge il suo primo like dopo le settimane di crisi e post negativi. Lui pubblicizza lo stesso prodotto Braun della showgirl e Belen aggiunge un like anche a questo post. Poco fa Antonino ha pubblicato una foto della scorsa estate commentando “Malinconia estiva”. Ha nostalgia della madre di sua figlia, di quando erano felici tutti e tre insieme? Il like della Rodriguez qui non è ancora arrivato ma i più romantici contano i minuti.

Belen e Antonino pronti a superare la crisi?

Spinalbese sembra corteggiarla, non è la prima volta che mostra quale brano sta ascoltando in auto mentre guida. Questa volta una canzone di Stinge, For Her Love. Cosa non farebbe un uomo per l’amore della donna che ama, cosa potrebbe arrivare a sopportare per lei? Questo il significato della canzone e magari Belen l’avrà già ascoltata.

La delusione della showgirl nei confronti dell’uomo con cui voleva invecchiare è già passata? Lei come sempre bellissima e serena mostra la tenerezza della sua Luna, così simile al papà anche se ha gli occhi azzurri.

Sui social tra i commenti dei follower c’è chi è sempre convinto che la loro sia tutta una farsa solo per pubblicità, chi invece spera che la coppia torni insieme superando la crisi. Alcuni dicono di avere visto Belen a La Spezia, nella città di Antonino e che quindi sono già di nuovo una coppia. In ogni caso si parla sempre di loro.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".