Antonino Spinalbese sommerso dalle critiche per le foto con la figlia Luna

L’ultima foto pubblicata da Antonino Spinalbese sul suo profilo Instagram ha ricevuto quasi tutti commenti negativi, tantissime critiche. Uno scatto di qualche mese fa quando sua figlia Luna Marì era appena nata e lui e Belen sembravano la coppia più felice al mondo. Come tutti i genitori anche Antonino Spinalbese era così emozionato da scattarle foto di continuo, lo ricorda anche postando questa foto: “Aveva pochissimi giorni, ed io ero talmente eccitato che.. la fotografavo ogni attimo. Rischiando di svegliarla… questo ne è da esempio”. Infatti, come si vede nella foto Antonino è impegnato a scattare più che a coccolare sua figlia che piange perché si è appena svegliata. Lui scatta e in molti commentano la stessa impressione.

Antonino Spinalbese: “Questa foto è veramente triste”

E’ solo uno dei commenti, altri sono molto meno sintetici e spiegano cosa vedono nell’immagine riflessa allo specchio: “Sembravi più intento a fotografare il tuo fianco di marmo scolpito… Ma vabbè, dettagli”, “Beh più che fotografare lei da’ l’impressione che volevi fare una foto a te”, “La bambina piange, tu spari il flash allo specchio e contemporaneamente pensi a tirati giù il pantalone per fare vedere il tuo fianco e contrasto con l’abbronzatura”, “Ma la bimba piange a squarciagola e lui pensa a fotografarsi” ma i commenti di questo tipo sono tantissimi.

C’è anche chi ricorda altre foto di questo tipo quando la bimba era nata ma stava ancora con Belen. C’è chi azzarda che magari è proprio questo il motivo della crisi con la showgirl argentina. I più pettegoli pensano che tutto questo sia stato per lui un modo per dare una svolta alla sua vita. Possibile che sia davvero questo il motivo della rottura tra Antonino e Belen? Cosa ha capito la Rodriguez, cosa li ha fatti separare? Entrambi restano in silenzio, sempre più distanti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".