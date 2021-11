Antonino ha tradito Belen? Qualcosa non torna

Dopo tutti i pettegolezzi sulla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese arriva il gossip più duro, il presunto tradimento di lui. Possibile che Antonino abbia tradito Belen? E’ la rivista DiPiù a parlarne ipotizzando che l’altra possa essere una donna del mondo dello spettacolo, ma chi? La showgirl argentina e l’ex hair stylist sono andati in crisi dopo la nascita di Luna Marì, la piccola non ha ancora compiuto 5 mesi, quindi tutto sarebbe accaduto quando Antonino cullava tra le braccia sua figlia e coccolava la compagna? Sembra davvero assurdo ma il gossip insiste, il retroscena è pessimo. In questo caso sarebbe tutto molto grave, a meno che Belen sia capace di perdonare un tradimento. In attesa che arrivi la smentita dei diretti interessati adesso i più curiosi vogliono sapere chi sarebbe la presunta terza persona, l’altra donna.

Belen è stata tradita da Antonino Spinalbese?

In realtà sembra che l’altra donna potrebbe essere una persona che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. A questo punto tutto diventa più complicato da scoprire; non si tratterebbe di una persona nota. Non si ipotizza quale lavoro svolga dietro le quinte, insomma si sa davvero poco, così poco che sembra davvero un brutto pettegolezzo.

Che ci sia qualche problemino per la coppia è evidente ma che davvero si tratti di tradimento è tutto da scoprire. Magari Belen e Antonino stanchi di tante chiacchiere decideranno di dire qualcosa. Negli ultimi giorni sembra si siano riavvicinati. Sono tornati i like di Belen ai post di Antonino e anche Cecilia Rodriguez ha commentato una sua ultima foto. E’ tornato il sereno in famiglia?

In queste ore qualcuno ipotizza che Belen e Antonino siano di nuovo insieme e che con loro due ci sia anche la figlia Luna. Lei tace, lui mostra i primi piani della piccolina. E’ un papà innamoratissimo e qualcosa non torna, il tradimento sembra un’ipotesi assurda.

