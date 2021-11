Jessica Gregorio e Sergio Capozzi dopo il programma ancora sposati? La risposta è sui social

Finalmente i protagonisti di Matrimonio a Prima vista Italia sono tornati sui social che come si sa, sono fonte primaria per noi che amiamo sapere come sono andate a finire le cose tra loro. E ovviamente, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, ci sono stati Sergio Capozzi e Jessica Gregorio, l’unica coppia a restare sposata anche dopo la scelta finale. Non solo, come si può facilmente capire anche dal profilo instagram di Jessica, che da ieri sera è tornata a usare il suo account, questo matrimonio va ancora a gonfie vele e noi davvero, ne siamo felicissimi perchè i due ragazzi, si meritano tutto il bene di questo mondo, perchè si stimano, si amano, si rispettano e noi abbiamo sempre fatto il tifo per loro! E’ stata Jessica ieri sera, pochi minuti dopo la fine dell’ultima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia a fare la prima dedica social al suo Sergio! Abbiamo dovuto aspettare davvero tantissimo, soprattutto noi che abbiamo visto le puntate di questa settima stagione su Discovery Plus, da agosto ci chiediamo come sarebbe andata a finire tra i due…

Dai social la prima dedica d’amore di Jessica per il suo Sergio

Sono bellissime le parole di Jessica accompagnate da una dolce foto su instagram:

Abbiamo sdoganato i dogmi di una società per cui la donna debba necessariamente mostrarsi remissiva, votata al focolare, fragile, dolce ed emotiva e l’uomo forte, concreto, razionale e costruito. Abbiamo scoperto di essere entrambi fatti di forza e fragilità, di testa e cuore, capaci di lucido pensiero ed emozioni genuine, viscerali.Veniamo da mondi opposti e abbiamo background completamente differenti ma il rispetto, la stima reciproca, l’intelligenza e il crescente immenso amore ci permetteranno di costruire insieme un nuovo meraviglioso mondo, il nostro.Ed è solo questo ciò che conta

Non possiamo che augurarvi di costruire questo bellissimo mondo insieme!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".