Wanda Nara rivela come ha scoperto il tradimento di Icardi

Si è detto e si è visto un po’ di tutto sul tradimento di Mauro Icardi, sulle varie reazioni di Wanda Nara. Decisa forse a mettere un punto a questa soap Wanda Nara ha raccontato tutto, ha svelato tutto in un’intervista; come ha scoperto il tradimento, i messaggi, e perché ha deciso di perdonare Icardi. La showgirl ha raccontato tutto all’amica Susana Giménez, ha confidato come è andata, ha scelto Parigi per la sua prima intervista dopo il tradimento; la tv argentina è volata subito da lei. Intervista che andrà in onda integralmente ma le anticipazioni mostrate su Telefe Noticias sono una vera bomba. Proprio come si fa tra amiche Wanda ha confidato come e quando ha visto il telefono di Mauro Icardi. Tutto è iniziato in un campo, con le bambine che in quel momento stavano andando a cavallo.

Wanda Nara ha visto il telefono di Mauro Icardi, cercava una foto

“Eravamo in un campo, le bambine stavano andando a cavallo e io stavo parlando con la ragazza che organizza le nostre feste a Parigi. Mi ha chiesto una foto della piccola per l’invito del compleanno. Io mi sono ricordata che c’era qualcosa sul cellulare di Mauro e allora ho iniziato a cercare. E lì che ho trovato gli screenshot di una chat con una donna famosa che conosci” nell’intervista non fa il suo nome ma subito ammette di essere stata troppo impulsiva. Ha così dovuto pagare un prezzo e lo sta ancora pagando.

“E’ colpa mia perché anziché sfogarmi con mia sorella o con un’amica, ero molto arrabbiata ho preso il cellulare e ho fatto una storia su Instagram”. Ha sempre controllato il telefono del marito, è una cosa normale e non aveva mai trovato nulla di strano. In quel momento le è crollato il mondo addosso, per lei era già divorzio. “Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia”.

Icardi l’ha subita raggiunta, hanno parlato e chiarito: “mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l’errore della sua vita. Può capitare a chiunque, l’importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione”.

L’ha perdonato, gli ha creduto, ma soprattutto vuole ricominciare con lui: “Gli dispiace e io credo nel perdono. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento… Tutto nella vita accade per una ragione, l’importante è l’amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".