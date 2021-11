Roberto Valbuzzi fa l’annuncio più dolce: lo chef sarà papà per la seconda volta

Roberto Valbuzzi sta per diventare papà per la seconda volta, il suo annuncio è dolcissimo, racconta di un altro piccolo chef in arrivo. Sono tutti e tre con l’abbigliamento più comodo in casa e la gioia che provano è evidente. Lo chef si inginocchia alla sua dolce Eleonora, e la loro bimba mette una mano sul pancino della mamma. La moglie di Roberto Valbuzzi non ha ancora le forme da mammina in dolce attesa ma in tanti avevano già capito che stava per accadere qualcosa di meraviglioso per la coppia. Valbuzzi è lo chef che in breve tempo ha conquistato il pubblico, dalla Prova del cuoco a Cortesie per gli ospiti. Alisea, la prima figlia di Roberto ed Eleonora è piccolissima, a gennaio compirà due anni, ma mamma e papà non vedevano l’ora di darle un fratellino o una sorellina.

Roberto Valbuzzi presto papà per la seconda volta

Valbuzzi ed Eleonora Laurito si sono sposati nel 2018, dopo quasi 7 anni di fidanzamento, stanno insieme da tanto tempo, da giovanissimi. Lui ha 32 anni, lei 30 e condividono non solo l’amore ma anche la passione per la cucina. Gestiscono insieme il Crotto Valtellina a Malnate, il ristorante di famiglia in provincia di Varese. Entrambi adorano anche il mondo dello spettacolo, se lo chef è più famoso perché il suo lavoro l’ha portato in alto facendolo conoscere anche ai telespettatori, sua moglie ha partecipato ad altri programmi tv. Dal programma Veline alla collaborazione con Detto Fatto per ben 5 anni; ha indossato più che altro abiti da sposa, fino a quando l’abito bianco l’ha indossato lei.

Roberto Valbuzzi in molti lo ricordano in cucina con Antonella Clerici, senza dubbio eletto il più bello tra i cuochi di Rai 1. Entrambi molto attivi sui social, non potevano attendere oltre per dare la notizia della dolce attesa, anche se il bebè nascerà in estate o poco prima, manca davvero un bel po’.

