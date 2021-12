Antonino Spinalbese dedica a sua figlia le parole del papà che non c’è più

Se stanno ancora insieme Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez lo nascondono bene, dopo però avere fatto capire che tra loro non c’è mai stata alcuna crisi. Entrambi però sono genitori meravigliosi della loro piccola Luna. Ed è alla piccolina che Antonino ha dedicato le parole che ha sempre sognato di dire a una figlia: “La topolina di papà”. Sono parole semplici, in apparenza nessuna grande dedica d’amore ma nel post Antonino Spinalbese spiega che quella è la frase che suo padre diceva sempre alle sue sorelle. Non gli sembra vero che adesso può dirla a sua figlia Luna; non sono parole banali.

Antonino Spinalbese e la figlia Luna sempre insieme

Che sia ancora o meno il compagno di Belen Rodriguez poco importa, in ogni caso lui c’è sempre accanto alla sua Luna. “La topolina di papà. E’ la più bella frase che mio padre ripeteva di continuo alle mie sorelle… Ho sempre sognato di dirlo a una figlia e ora posso farlo” scrive l’ex hair stylist che in poco più di un anno ha rivoluzionato la sua vita. Per questo non mancano le critiche, in molti lo giudicano senza conoscere niente di lui, convinti che sia grazie a Belen se adesso fa un altro lavoro.

Belen intanto è a casa da sola, Antonino è di nuovo lontano ma forse è solo partito per un altro viaggio di lavoro. I like della Rodriguez al padre di sua figlia continuano solo sui post di lavoro, nessun cuore, nessun commento per la dedica alla piccola Luna. Di certo la showgirl argentina nel tempo ha imparato a dire meno, a tenere un po’ più riservata la sua vita privata, un po’ ma non del tutto. Spinalbese ci riesce anche meglio, non risponde ai commenti, nemmeno i peggiori e nemmeno a chi gli dici di non mollare con Belen.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".