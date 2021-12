Alex Belli resta al GF VIP 6 e chiude con Delia Duran: “La chiamo, la nostra storia è finita”

E’ tempo di decisioni nella casa del Grande Fratello VIP 6 e anche per Alex Belli è arrivato il momento di capire che cosa fare: restare o andare? Continuare la conoscenza di Soleil nella casa, viversi la sua esperienza o correre da Delia Duran? Dopo le foto mostrate in diretta da Alfonso Signorini, Belli non ha creduto per un solo istante che quello visto fosse un bacio vero. E anzi, più che essere geloso di quelle immagini, si è incavolato per l’ennesimo siparietto che Delia, a suo dire, avrebbe organizzato. A nulla è valso anche “l’appello” di Signorini che lo invitava a riflettere, Alex Belli a quanto pare, non molla. Nella notte l’attore ha spiegato a Soleil quello che crede che farà in vista della puntata di lunedì, quando tutti i concorrenti dovranno dire che cosa decideranno per il futuro.

La decisione di Alex Belli dopo le foto di Delia Duran

Alla fine della puntata Alex Belli ha commentato:

L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì.

Chi ha seguito la diretta sul canale 55 ha visto anche Alex molto inalberato per quello che è successo, ha urlato nel giardino per sfogarsi. E poi una volta finita la diretta ha commentato:

Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del [email protected]@, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono (?). Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre.

Alex inoltre ha ribadito di essere innamorato di Delia ma di voler bene anche a Soleil e di non aver gradito quelle immagini. E quindi ha commentato:

Chi è quello? Chi è quella gente? Dove stai andando da sola? Non è la mia gente, non è il mio mondo, non è chi mi circonda. Dove stai andando? Persa con lo sguardo perso nel vuoto… Hai perso tutta la nostra luce, dimmi con chi vai e ti dirò chi se

Lunedì quindi scopriremo che cosa è successo davvero tra Alex Belli e Delia, qualora avranno modo di sentirsi al telefono e prendere insieme una decisione.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".