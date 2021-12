Bianca Berlinguer sposa Lugi Manconi, matrimonio a 62 anni

E’ DiPiù a dare notizia del matrimonio di Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice di Cartabianca sposa Lugi Manconi, giornalista ed ex senatore. Bianca Berlinguer sta per dire sì a 62 anni; la rivista di gossip mostra le pubblicazioni affisse al comune di Roma. E’ così che la cronaca rosa ha scoperto delle nozze, impossibile sfuggire, anche se la figlia dello storico leader del PCI (partito comunista italiano) Enrico Berlinguer avrebbe di certo preferito che tutto restasse nell’ombra. Lei 62 anni, lui 73 anni, la coppia ha una figlia di 23 anni, Giulia, stanno insieme da circa 30 anni e solo adesso hanno deciso di sposarsi. La lieta notizia appare strana solo perché non molti mesi Bianca Berlinguer aveva confidato di non avere alcun desiderio di indossare di nuovo l’abito da sposa.

Il matrimonio di Bianca Berlinguer e Lugi Manconi

E’ in un’intervista di Francesca Fagnani, a Belve, che la giornalista disse di stare bene così come sta e di non avere alcuna smania di nozze. E’ già stata sposata con Stefano Morroni, che oggi è a capo della comunicazione Rai; hanno divorziato nel 1995, poi nella vita della Berlinguer è arrivato il nuovo compagno, Manconi che è anche docente di Sociologia a Milano.

La Berlinguer devo avere cambiato idea nell’ultimo periodo. Viste le pubblicazioni il matrimonio sarà celebrato a Roma ma per il resto non si conosce alcun dettaglio. E’ molto probabile però che il matrimonio ci sarà entro la prossima primavera e immaginiamo sarà anche un evento blindato per restare al riparo da tutti i curiosi. Curiose sono tutte le persone che si chiedono cosa sia cambiato in pochi mesi, cosa abbia fatto decidere alla coppia di unirsi in matrimonio dopo tanti anni. Più di 30 anni d’amore, una figlia ormai grande e un secondo matrimonio da organizzare.

