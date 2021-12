La soap Delia Duran-Alex Belli continua in treno: lite furiosa e lancio della fede

Sapete a chi ha rilasciato una intervista Delia Duran dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore fuori e dentro la casa del Grande Fratello VIP 6? A Novella 2000. E sapete su quale sito oggi sono state pubblicate le foto che una fonte, ha mandato casualmente alla rivista e al sito? Su Novella 2000. Foto scattate da un viaggiatore che si trovava casualmente a pochi sedili da Delia e Alex, che ha fatto delle foto così nitide e precise, pulite e chiare che neppure che “scansate proprio miglior paparazzo del mondo”. Quando si dice il caso poi eh. Perchè questa persona sempre casualmente ha inviato le immagini a Novella 2000 e a nessun altro giornale, da fedele lettore della rivista. Poi ci si meraviglia se sui social e non solo, si continua a parlare di soap. Cosa che a quanto pare offende Delia, che ci ricorda che questa è la sua vita privata ma che allo stesso tempo, a favore di obiettivo, lancia la fede contro il suo Alex Belli, a bordo di un treno sul quale in ogni caso non sono da soli. Però c’è solo questa fonte che ha postato tutto, quando si dice il caso. Nessun altro passeggero interessato alla soap. Che tra l’altro, avrebbe colpito anche se a essere protagonisti fossero stati due comuni passeggeri, vista la scena.

Ma noi vogliamo davvero credere alla buona fede di tutti, persino a quella di Alex Belli e Delia Duran che invece di farsi un viaggio in macchina per parlare da soli dei loro problemi, sono saliti a bordo di un treno in un vagone qualsiasi, manco in una carrozza business per isolarsi. Sono dei cittadini come noi, come direbbe Francesca Cipriani, c’è da comprenderlo. Non perchè ovviamente se fossero stati su un vagone da soli, ci sarebbero stati passeggeri pronti a riprendere tutto e a inviare foto e video alla stampa ecco.

La lite sul treno tra Delia Duran e Alex Belli

A noi in ogni caso, la soap piace eh, ed è per questo che continuiamo a seguirla con passione, anche per continuare a informare i nostri lettori che di certo non avranno dormito questa notte per attendere i risvolti della vicenda. E andiamo al nocciolo: Delia e Alex avrebbero litigato sul treno. Lei gli avrebbe lanciato addosso anche la fede del matrimonio/non matrimonio che era stato celebrato a giugno. Su Novella 2000 si legge: “La modella avrebbe sbattuto l’anello sul tavolino del treno, essendo furiosa con suo marito. La discussione sarebbe andata avanti per tutta la durata del viaggio, ma come ci segnala la nostra fonte a bordo erano presenti solo poche persone e la coppia parlava a bassa voce.“

Alex e Delia che litigano in treno e ci regalano il cinema 🍿ALFONSO LO SAI #gfvip pic.twitter.com/nvwdZsI02Z December 15, 2021

A voi il commento finale!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".