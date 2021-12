Per Ciprian e Andrea Nicole prime storie insieme sui social: è amore

Tina gli augurato un amore che duri da Natale a Santo Stefano, Maria de Filippi ha scommesso che questa storia non andrà avanti. Per il momento invece, Ciprian e Andrea Nicole, a un paio di settimane dalla fatidica puntata e dalla figuraccia fatta in tv, stanno ancora insieme. E oggi sono tornati sui social, dove hanno postato le prime storie di coppia. I due stanno insieme e sono felici: questo è il primo dato. In queste ore si sono goduti le prime giornate di libertà visto che hanno potuto uscire mostrandosi senza problemi, dopo la puntata andata in onda. E si godono quindi questi attimi di vita normale, senza telecamere. Allo stesso tempo avranno letto le migliaia e migliaia di frasi, i commenti che sono arrivati sui social in queste ore. E a dispetto di quanto si potesse pensare, per via della reazione troppo esagerata di Gianni Sperti e Tina Cipollari, alla fine, i due ne sono usciti persino meglio di quello che si potevano aspettare, visto che l’attenzione si è spostata sull’esagerata mole di offese che i due opinionisti hanno rivolto alla coppia. Noi però, accuse a parte di Tina e Gianni, quello che ha fatto Ciprian non lo scordiamo, e continuiamo a pensare che non abbia trattato bene Nicole. Oggi parla di sentimenti importanti, e se lui e la tronista sono felici, va anche bene così. Ma che abbia sbagliato è parecchio evidente e forse delle scuse, in primis a Nicole, sarebbero state necessarie.

Comunque, contenti loro, contenti tutti è chiaro.

Le prime storie di Ciprian e Andrea Nicole dopo Uomini e Donne

“Vi ringraziamo per il sostegno, come vedete siamo qui insieme” ha detto Ciprian nelle storie pubblicate al fianco di Andrea Nicole. “Siamo qui e siamo felici di poterci finalmente vivere” ha continuato il corteggiatore. “Proprio per l’intensità di sentimenti che si provano in quel programma, io ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole. Sono andato quindi a prendermela, come Maria aveva chiesto e come lei mi aveva chiesto fin dall’inizio” ha spiegato il giovane. “Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi e per noi, al nostro fianco, sono le stesse persone che oggi sono contente per noi” ha detto Nicole. “Se lo scopo del programma è trovare l’amore, noi ci siamo riusciti ed è questa la cosa più importante” ha continuato l’ex tronista.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".