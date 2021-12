Cecilia Rodriguez: “Ho la faccia di una incinta?”

Cecilia Rodriguez incinta è la notizia che ieri aveva entusiasmato i suoi fan, chi segue con affetto lei e Ignazio Moser. Era solo una presunta gravidanza, era il gossip a parlarne. Tornata dalla vacanza – lavoro in montagna Cecilia Rodriguez ha voluto subito chiarire un po’ di cose, e anche che non è incinta. “Ci tengo a dirvi che non sono incinta, ma ho la faccia di una che è incinta, magari?” ha così escluso l’arrivo di un figlio, anche se non vede l’ora di darla questa dolce notizia. Non si è certo arrabbiata con chi ha visto che aveva un po’ di pancino e notato altri dettagli; infatti, col sorriso ha chiesto a tutti di trovare un equilibrio: “Se sono troppo magra non va bene, se ho un chiletto in più o un po’ di gonfiore non va bene”. La realtà è che i follower e il gossip non vedono l’ora di vederla mamma.

Cecilia Rodriguez: “Penso che un figlio deve arrivare quando è il momento giusto”

La sorella di Belen e Iganzio Moser non vedono l’ora di diventare genitori ma Cecilia attende con serenità che arrivi quel momento. Intanto, quando può coccola i suoi adorati nipoti, Luna e Santiago.

Ha appena trascorso qualche giorno sulla neve e ci tiene a raccontare che è stata benissimo. Non era lì in vacanza ma per lavoro e ha confessato di non avere un carattere molto semplice, di lamentarsi spesso di tutto. Nei giorni scorsi è invece stata benissimo. Le capita spesso di lavorare con persone che non le piacciono molto ma questa volta è stato diverso, erano tutti molto simpatici e alla mano e così ringrazia tutti. “Sembro una ragazza molto semplice ma in realtà sono una rompi….”. Un attimo dopo è già tornata influencer, pronta a svelare i suoi trucchi di bellezza, perché lei segreti non ne ha e chiede anche di non rivelarli a lei perché non riuscirebbe a custodirli, le piace “condividere”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".