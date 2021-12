Stefano De Martino presenta Bar Stella e Belen lo guarda in tv

E’ solo un caso o davvero Belen stava seguendo in tv Stefano De Martino e ha voluto anche farlo notare? Stefano De Martino ieri sera a Che tempo che fa ha presentato il suo nuovo show, Bar Stella, che andrà in onda dal 28 dicembre. Belen sa bene che il suo ex marito sta investendo molto in questo suo progetto ma ieri ha davvero sorpreso tutti. Da quando Belen e Stefano si sono separati per la seconda volta non li abbiamo più visti insieme, nessuna occasione per mostrarsi ma nemmeno il desiderio e la necessità di farlo. Hanno ovviamente continuato a collaborare per il loro bambino, restano sempre dei genitori esemplari per Santiago.

E’ tornato il sereno tra Stefano De Martino e Belen?

Ieri sera Belen era a casa, dopo avere accontentato Santiago che voleva dare un po’ di colore al suo ciuffo la serata in pieno relax. Luna è piccolissima e la sua mamma non desidera tate per i suoi figli. Mentre la piccola dormiva nel lettone la showgirl seguiva in tv Che tempo che fa. Il papà di Santiago era tra gli ospiti di Fabio Fazio. La tv accesa, il lettone da condividere con la sua piccolina e la Rodriguez riprende tutto. Solo un caso?

Il tutto accade mentre sembra che Belen abbia lasciato definitivamente Antonino Spinalbese. Così i fan dell’ex coppia tornano a sperare che per loro due, per la loro famiglia ci sia un’altra possibilità, la terza possibilità. Sarebbe davvero strano ma sognare non costa nulla.

Santiago ha 8 anni, la loro storia d’amore era iniziata un anno prima, poi due crisi e l’ultima c’è stata poco prima che Belen si innamorasse di Antonino. Cosa c’è di nuovo adesso? Forse niente, lei non ne parla, non ha ancora confermato l’addio al papà di Luna. Bello però scoprire che segue Stefano in tv, che Santiago ha due genitori che sono in ottimi rapporti nonostante tutto.

