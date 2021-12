Il Natale di Luca Argentero e Cristina Marino: “Con le nostre famiglie al gran completo”

Sarà un Natale speciale per Luca Argentero e Cristina Marino, ci saranno le famiglie di entrambi, sarà un 25 dicembre al gran completo. Lo confida l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni ma Luca aggiunge che quest’anno sarà ancora più bello perché Nina è un po’ più grande. Come tante famiglie italiane Luca Argentero e Cristina Marino dopo avere festeggiato il Natale tutti insieme poi si divideranno tra i parenti di lei e i parenti di lui. Racconta che le loro famiglie hanno riti diversi ma a Natale sarà davvero una gran festa ed è un momento che l’attore adora, perché al contrario dei compleanni è la festa di tutti.

Luca Argentero: “Sarà molto prezioso questo tempo passato con loro”

“E’ una festa che amo moltissimo, al contrario dei compleanni. E’ la festa di tutti, un momento bello da passare in famiglia. Nina è più grande e sarà un Natale più consapevole – ha confidato – Sarà preziosissimo questo tempo passato con loro. Le nostre famiglie hanno riti diversi, ma ci troveremo al gran completo il 25. E poi mi dividerò tra la mia e quella di Cri”.

Nella calza troverà poco carbone, sa che si è comportato bene, ma ci saranno anche pochi dolci perché grazie anche a Cristina fa una vita sana: “Cristina è attenta. Abbiamo uno stile di vita sano ed equilibrato, e ne ho sempre più bisogno perché sono goloso e se non mi trattenessi peserei 200 chili”.

Non è tutto, cerca di fare del suo meglio e ci sta riuscendo: “Sto cercando di abbandonare le ultime sigarette, cerco di vivere in modo più sano, di prendermi cura di me, di essere in forma in modo da potermi occupare della mia famiglia”.

“Poco carbone: sono sempre stato sul pezzo quest’anno, sia a livello affettivo che personale – racconta Argentero – Il matrimonio con Cristina è stato una gioia incredibile, e nonostante le difficoltà è stato un anno meraviglioso. Mi ritengo molto fortunato”.

