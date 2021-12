Boateng presenta la nuova fidanzata: romantici alle Maldive

Boateng è di nuovo innamorato e dopo un primo indizio presenta la sua fidanzata. Lei è Valentina Fradegrada e ha travolto il calciatore, non era semplice dopo la separazione da Melissa Setta. Tra i due ex è tutto finito da tempo, ci hanno provato più di una volta a tenere unita la famiglia ma alla fine hanno dovuto arrendersi. La Satta e Boateng restano sempre vicini, c’è il loro piccolo Maddox ad unirli e la priorità è che lui sia sereno. Melissa ha già presentato il suo nuovo compagno, Mattia Rivetti; Boateng lo fa adesso durante una vacanza alle Maldive. E’ Valentina Fradegrada a pubblicare le immagini del loro amore in uno scenario paradisiaco, Boateng ha condiviso felice.

Chi è la nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng?

Lei ha 30 anni ed è modella e influencer, laureata in fashion design e marketing è stata cinque volte campionessa di Wushu. Che sia sportiva si vede e anche che adora indossare il pezzo di sopra del bikini al contrario. E’ stata fidanzata con il cantante Fred de Palma e da qualche mese ha fatto perdere la testa al calciatore 34enne.

Prima della romantica vacanza alle Maldive Boateng e la Fradegrada si sono regalati un tatuaggio di coppia, lei sulle dita della mano ha tatuato “Boa” e lui “Vale”. E’ così importante il loro amore da tutarlo già sulla pelle, in un punto così visibile, i loro nomi? Sono davvero pazzi l’uno dell’altra ma qualcuno intravede una somiglianza con Melissa Satta.

Sarà un Natale perfetto per i due ex, entrambi hanno trovato l’amore, hanno capito che tra loro due non poteva più funzionare, anche se avevano giurato amore eterno. Arriverà un altro sì? Arriverà un altro bebè? Intanto, pensano ai regali di Natale e ai prossimi giorni di festa.

