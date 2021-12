Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi, cacciati da un ristorante: “Che arroganza”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Parigi, una vacanza d’amore tra shooting e musei da visitare. E’ la città dell’amore ma ieri sera per i Prelemi è stata anche la città che ricorderanno per essere stati cacciati via da un ristorante. Cosa hanno fatto la Salemi e Pretelli per meritare una cosa del genere? Il ristorante parigino era stato scelto da settimane, prenotazione effettuata e addirittura anche conto pagato ma hanno fatto tardi. Un ritardo che il ristornate non ha gradito e non ha perdonato. In Italia siamo abituati ad orari molto elastici, si mangia più o meno a tutte le ore, a Parigi ogni ritardo si paga e Giulia Salemi l’ha pagato anche con una dose di rabbia.

Giulia Salemi racconta cosa è successo a Parigi

Due outfit perfetti per la serata e il locale scelto sarebbe stato lo sfondo da mostrare ed è questo che fa ancora di più arrabbiare Giulia. E’ lei a spiegare tutto continuano a ripetere a tutti di non andare mai in quel ristorante.

“Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico” Giulia Salemi spiega tutto nelle IG story e il suo sfogo prosegue.

“LI abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua!” ha anche aggiunto il tag ripetendo “posto temendo e staff tremendo”.

Per fortuna sono riusciti a trovare un ristorante ancora aperto e così hanno concluso in modo carino la loro serata. Scommettiamo che la prossima volta arriveranno in anticipo calcolando anche il traffico.

