Tra Miriana e Biagio continua il tira e molla: gli ultimi sviluppi dal GF VIP 6

Miriana e Biagio: sta davvero nascendo qualcosa tra loro? Nella casa del Grande Fratello VIP 6 le opinioni dei vip sono diverse: c’è chi pensa che Biagio sia entrato già con l’intenzione di avere una storia, ben sapendo che in questo modo sarebbe stato al centro dell’attenzione, c’è chi pensa invece che sia tutto un caso. Un feeling che ha portato i due ad avvicinarsi. Ma i dubbi sono tanti, anche da parte di Miriana Trevisan che si sta mettendo in gioco ( e anche nei suoi confronti le critiche non sono mancate). In tutta questa situazione, va ricordato, c’è anche la fidanzata di Biagio, la ragazza con la quale il D’Anelli sta da qualche anno, che ha già chiarito di non voler entrare in queste dinamiche e di essere interessata a un confronto con il pugliese, solo alla fine del gioco televisivo…E nella casa che cosa sta succedendo tra Biagio e Miriana?

Il tira e molla tra Miriana Trevisan e Biagio continua

Ieri in particolare, è arrivato un aereo da parte del migliore amico di Miriana, per l’ennesima volta la si invita a fare il suo gioco da sola. “E’ qualcosa fuori che tu non sai di lui…”, commenta Valeria Marini rispetto alla frase dell’aereo. Miriana era in crisi ancora prima di quelle parole e ha continuato a esserlo. Biagio ci è rimasto molto male e si è confidato con Gianmaria Antinolfi. Poi ha cercato il faccia a faccia con Miriana: “Quando hai letto per la prima volta la frase, hai pensato subito a me? Sto mettendo in discussione tante cose che ho fuori per te.“

“Mi dispiace se tu ti sia sentito ferito”, afferma Miriana. “Non sono ferito, sono deluso” le risponde Biagio che ammette di essere sempre stato sincero con lei. Biagio non vuole passare come quello che sta sfruttando la situazione e ci tiene a specificarlo. In ogni caso, non vuole fare giochetti e specifica: “Io sono sicuro di quello che ho vissuto in questi 30 giorni. Non ti sto condannando ma sei brava a rigirare le frittate ma non può prendermi per il cul*. Adesso io farò delle valutazioni tesoro mio…“. Allontanamento in vista?

