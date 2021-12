Alessandro e Sophie si baciano in magazzino di nascosto: lei aveva promesso a Jessica di stargli lontano

E alla fine la notte di Natale ha portato un nuovo bacio nella casa del Grande Fratello VIP 6. Come previsto da ogni peggiore copione, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono avvicinati e si sono anche dati un bacio di cui di certo si parlerà nella puntata del reality domani sera su Canale 5. Il problema però non è tanto il bacio in se, e neppure il fatto che sia arrivato dopo una sola “settimana” dalla fine delal storia tra la Codegoni e Antinolfi. Il problema sta nel fatto che fino a due secondi prima, l’ex tronista di Uomini e Donne, aveva promesso alla sua amica Jessica, che non ci sarebbe stato nulla tra lei e Basciano, visto che preferiva una bella amicizia di tre mesi, a una conoscenza iniziata da pochi giorni…E invece alla fine, galeotto è stato il magazzino, tra i due il bacio c’è stato e non sembra che ci siano stati pentimenti in merito, anzi…Usciti dal magazzino, i due hanno continuato a tenersi per mano e Manila, che era a pochi passi da loro, ha capito che c’era stato qualcosa: “Ho già capito, avete fatto il danno“.

Basciano ha risposto con una frase criptica: “Se ho fatto danni? Direi quasi dai. Però Alessandro 1 e il resto del mondo 0“.

Il video del bacio tra Alessandro e Sophie Codegoni

Lei é quella che per dare un bacio a Gianmaria gliel'ha fatto sudare per mesi?E invece in 3-4 giorni che lo conosce ad Alessandro gli'ho da 😂🙈Salutiamo la coerenza di Sophie 👋🏻🤦#Gfvip pic.twitter.com/vMDgKjxtMk — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 25, 2021

Pochi minuti prima del bacio, Sophie aveva detto a Jessica che avrebbe rispettato i suoi sentimenti e non avrebbe baciato Alessandro. Precisamente le aveva detto: “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare. Ti chiedo scusa, spesso non ci faccio caso, magari faccio cose che ti possono infastidire. Adesso eviterò, quindi preferisco evitare di fare cose con lui che allontanarmi da te. Quando non ci sei mi sento solissima. Da oggi prometto che evito proprio. Preferisco te a lui, la tua presenza. Amore ti voglio un bene dell’anima.”

E’ chiaro che l’attaccamento di Jessica al Basciano sia esagerato, non c’è scritto da nessuna parte che si tratta di una “sua proprietà” ma a quanto pare le principesse, come si è visto con Lulù, sono abituate a questo genere di atteggiamento. E’ altrettanto vero però che se non ti va di promettere una cosa, perchè non ci credi, non lo fa. Non ti rimangi la parola in due secondi.

