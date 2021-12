Miriana Trevisan e Biagio travolti dalla passione ma nessuno crede in questa coppia

La serata di oggi potrebbe essere decisiva per Biagio d’Anelli in vista della puntata del 27 dicembre 2021 del GF VIP 6. Il concorrente infatti potrebbe lasciare la casa a un mesa dalla sua entrata, visto che è in nomination. E per molti spettatori, i più maliziosi, questo sarebbe il motivo per il quale alla fine il d’Anelli avrebbe accelerato le tempistiche nel suo corteggiamento con Miriana. Dopo un cambio di rotta improvviso, si era allontanato dalla Trevisan, è tornato da lei proclamandosi single e dicendo anche che il biglietto di sua sorella gli aveva fatto capire che doveva godersi questa esperienza senza pensare a quello che accade fuori…E alla fine ieri sera, dopo giorno di baci a stampo e avvicinamenti, i due si sono lasciati travolgere da baci ben più passionali, complice anche la festa per il compleanno di Jessica Selassiè.

Come dicevamo in precedenza però, per molti spettatori che seguono con passione il reality, quella di Biagio sarebbe solo una tattica, per assicurarsi una permanenza maggiore nella casa del Grande Fratello VIP 6. Sarà davvero così?

Le parole di Miriana Trevisan per Biagio d’Anelli

Miriana è felice di aver trovato una persona come Biagio nella casa e gli rivela: “Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. […] Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero“.

Biagio che sa che potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 proprio nella serata di oggi ha spiegato: “Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci.“

E ancora: ” Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. IO ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà.”

Non ci resta che attendere, il tempo ci darà tutte le risposte del caso!

