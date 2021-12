Si chiude malissimo il 2021 per i Ferragnez: Fedez e Chiara positivi al covid 19

Non erano partite benissimo le vacanze di Natale per Chiara Ferragni e Fedez costretti a lasciare la montagna per tornare a Milano, a causa delle condizioni di salute della piccola Vittoria. E a quanto pare vanno sempre peggio. Pochissimi secondi fa infatti Fedez ha postato delle storie annunciando ai suoi follower di essere positivo al covid 19. Federico e Chiara, con mascherina FFP2 in casa, si sono quindi mostrati a tutti i loro follower: “E per chiudere l’anno in bellezza, come avrete capito siamo positivi al covid 19” hanno detto i Ferragnez. Un paio di giorni fa Chiara e Federico, dopo la brutta febbre che aveva colpito Vittoria e Leone, avevano spiegato che i bambini avevano fatto il tampone ed erano risultati negativi. Chi invece si è beccato il covid, sono proprio loro. Per il momento Chiara e Fedez non hanno aggiunto altro. Non hanno raccontato di come stanno, dei sintomi ma immaginiamo che stiano abbastanza bene visto che avevano anche fatto ( Federico aveva postato sui social pochi giorni fa) la terza dose di vaccino.

Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid 19

Nelle stories successive, Fedez e Chiara hanno poi spiegato come mai hanno fatto il tampone. “Lo facciamo spesso, ieri abbiamo fatto il molecolare e sono arrivati pochi minuti fa i risultati, io e Federico siamo positivi, i bambini non si sa come, sono invece negativi” ha detto la Ferragni. “Per ora sono negativi, per fortuna, motivo per il quale io e Chiara indosseremo le mascherine in casa tutto il giorno” ha spiegato Fedez. “E’ una situazione un po’ così noi però siamo asintomatici e stiamo tutti bene” ha detto Federico continuando a parlare di quello che sta succedendo. “La nostra priorità è che i bambini stiano bene” ha aggiunto il rapper che si augura insieme a sua moglie che i piccoli non diventino positivi nei prossimi giorni, anche perchè loro non sono stati ancora vaccinati, essendo troppo piccoli.

“So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, teniamoci compagnia a vicenda” ha detto Federico salutando i suoi follower.

