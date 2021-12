Francesca Ferragni è incinta, la sorella di Chiara: “Non solo panettoni”

Gioia immensa per la famiglia di Chiara Ferragni: sua sorella Francesca Ferragni è incinta. La coppia ha appena annunciato la gravidanza confessando che il pancino leggermente arrotondato di Francesca non è solo a causa dei panettoni. Francesca Ferragni è la sorella maggiore della ben più famosa influencer; lei è la sorella meno nota tra le tre. Il dolce annuncio è arrivato ovviamente dal profilo Instagram: la più grande delle sorelle Ferragni posa con il fidanzato, Riccardo Nicoletti, che dolcemente bacia il suo ventre. Sarà femmina? Il maglioncino rosa potrebbe essere un indizio, magari anche lei come Chiara lascia dettagli in giro per fare capire il sesso del bebè. Forse però è ancora presto per saperlo, immaginiamo che avrà appena superato i fatidici tre mesi che spaventano un po’ tutte le mamme in dolce attesa.

Francesca Ferragni incinta del primo figlio

“Una notizia stupenda” commenta subito Chiara Ferragni tra le sue stories condividendo il post della sorellona. Una notizia così bella era necessaria ai Ferragnez che in questo momento sono in isolamento nella loro casa a Milano. Fedez e Chiara sono positivi al covid ma asintomatici, stanno bene, solo sono annoiaia ma sono anche dispiaciuti per i due figli. Non si sono allontanati dai bambini, i piccoli Leone e Vittoria hanno bisogno della mamma e del papà, sono molto raffreddati, hanno un po’ di febbre, non stanno benissimo, è il motivo per cui hanno interrotto le loro vacanze e sono subito tornati a casa. Chiara è dispiaciuta perché non può coccolarli come vorrebbe, deve fare attenzione, lei e Fedez non possono togliere la mascherine; anche se non capisce come figli possano risultare negativi.

Anche Valentina Ferragni, la più piccola tra le sorelle, è felice per la bella notizia e su Insatgram fa sapere: “Per la terza volta zia, sono così felice per voi”.

