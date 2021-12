E’ finita tra Giorgia Lucini e Federico Loschi: “Gravi mancanze di rispetto”

Dopo avere festeggiato il Natale l’annuncio di Giorgia Lucini: ha lasciato Federico Loschi, il papà dei suoi figli. Tante risate per scattare le foto del 25 dicembre e oggi il post più brutto. E’ finita tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e il suo compagno. Con un post su Instagram la Lucini ha confermato tutto e ha spiegato che non è la prima volta che la loro storia d’amore vive un periodo difficile ma che ogni volta lei è tornata sui suoi passi perché innamoratissima. Questa volta per Giorgia Lucini e Federico Loschi è diverso, lei rivela che ci sono state gravi mancanze di rispetto, cose che non può dimenticare, non vuole dimenticare. Giorgia spiega che non è stata tradita ma c’è altro, ci sono cose ben più gravi, motivi che l’hanno portata a dire basta.

Giorgia Lucini è mamma di Riccardo e Tommaso e adesso vuole pensare solo ai suoi figli

L’influencer non è stata tradita, lo sottolinea, non è questo che ha messo fine al legame con Federico Loschi ma ben altro.

“Ho chiesto tempo ma sono tempestata da messaggi. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare, e alcune storie d’amore ci sembrano favole. Come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento”.

L’amore questa volta non ha vinto: “Purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto. Io vi ringrazio per l’affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni ma la nostra storia è arrivata al capolinea”.

Adesso ha solo voglia di dimenticare, di dedicarsi ai suoi due bambini, così piccoli. Desidera riprendere in mano la sua vita; non sa se riuscirà mai a raccontare cosa è accaduto.

