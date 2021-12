Kikò Nalli è di nuovo felice e innamorato: chi è la nuova fidanzata?

Il 2021 si conclude con un nuovo amore anche per Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari è di nuovo innamorato ma anche lui come l’opinionista di Uomini e Donne ha capito che mantenere il riserbo è sempre la scelta migliore. In una recente intervista al settimanale Ora Kikò Nalli confida di avere perso la testa nel modo più dolce per un’altra donna. La definisce una “splendida persona” ma per il resto racconta solo del loro legame speciale, di quanto con lei si trovi benissimo. L’ex della Cipollari racconta del nuovo feeling, di come lei sia stata attenta ai tempi, ad entrare in punta di piedi nella sua vita. Nalli ha sempre chiarito che per lui i figli vengono prima di tutto, per lui è fondamentale, prima di tutto è un padre.

Kikò Nalli, chi è la sua nuova fidanzata?

Dopo Ambra Lombardo c’è una nuova fidanzata nella vita dell’hai stylist, una nuova compagna che sembra avere anche la benedizione di Tina Cipollari. Immaginiamo quindi che le presentazioni siano già avvenute. Con Ambra non è andata come lui avrebbe voluto. Si erano conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, avevano proseguito la loro storia pensando di potere avere un futuro insieme ma in molti avevano già previsto la fine.

“Con lei mi trovo benissimo – ha confidato Nalli parlando della nuova compagna – è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e poi prima di diventare la mia compagna ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista”.

Tina ha un nuovo amore, dopo la delusione per la fine della storia con il ristoratore toscano che avrebbe anche dovuto sposare. Kikò ha un nuovo amore. Entrambi questa volta stanno vivendo tutto lontano dai riflettori, senza fare entrare il gossip nelle loro storie. Sarà l’amore giusto per i due ex?

