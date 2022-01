Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che vacanza a Dubai con tutta la famiglia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono a Dubai, è all’Expo che inizia il loro 2022. Il nuovo anno è con la famiglia al completo o quasi. Con la Palmas e Magnini ovviamente ci sono le figlie Sofia e Mia ma anche i genitori del nuotatore. Tutti insieme tra le meraviglie dell’Expo 2020 e il gruppo si lascia incantare soprattutto dal padiglione dell’Italia. Una fuga al caldo per i Magnini ed è Giorgia Palmas a mostrare il pieno di relax che hanno scelto tra la piscina che circonda i loro alloggi e il mare di sera. La coppia racconta la bella avventura tra i post e le stories e poi Filippo Magnini ironico e in pace commenta “Siamo un po’ stressati”. Il campione di nuoto è con suo padre Gabriele; in costume a bordo piscina nel villaggio turistico scelto per le loro prime vacanze dell’anno.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in forma perfetta in pieno inverno

“La bellezza unisce le persone” ed è ancora Filippo a commentare le foto della famiglia al gran completo. Davvero un gruppo affiatato. In estate li abbiamo visti più volte in Sardegna dalla famiglia Palmas. Adesso invece in vacanza con i Magnini.

Gli occhi di tutti sono puntati sempre sulla piccola Mia, il suo papà fa in modo che non perda niente di ciò che la circonda e per farle ammirare il gioco delle fontane la solleva con tutto il passeggino mentre l’ex velina è al settimo cielo.

Sono tutti attratti dalle bellezze e dalle novità, dalle attrazioni che li circondano, ma poi è Giorgia a lasciarsi ammirare nel suo costume intero mentre prova a restare immobile sulla sedia sospesa come un’altalena. Cerca di fermarsi per pose da diva ma poi è la prima che scoppia a ridere e rivela i retroscena di scatti imperfetti ma bellissimi.

