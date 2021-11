Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Gardaland sono tornati bambini

Felici come bambini Giorgia Palas e Filippo Magnini hanno trascorso una bellissima giornata a Gardaland, con loro anche Sofia, la figlia della showgirl sarda. In famiglia sono in sette, la piccola Mia questa volta è rimasta a casa, troppo piccola per Gardaland. Ci sono poi i tre cani di Giorgia che Filippo adora come tutta la sua nuova vita. Una giornata perfetta da famiglia allargata, a casa non si annoiano mai, hanno sempre tanto da fare, ma Gardaland spezza la routine e regala un gran divertimento. L’occasione per Giorgia Palmas e Filippi Magnini era quella di partecipare all’apertura del parco di divertimenti per tutti i fine settimana del mese di novembre. Gardaland aspetta tutti dalle 10 alle 17 e l’ex nuotatore e l’ex velina non hanno perso tempo e si sono regalati anche un po’ di adrenalina.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini la loro famiglia allargata

Se tra Filippo e Giorgia è stato amore a prima vista anche con Sofia è stato così; un’intesa immediata tra Magnini e la figlia di Giorgia nata dal primo matrimonio con Davide Bombardini. Da poco hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccola Mia. Hanno scelto di farlo in casa con gli amici più cari e i nonni; nella loro nuova casa in cui sono andati ad abitare dopo la nascita della bimba. “Ci siamo divertiti molto ed è bello vedere la gioia negli occhi della propria figlia quando vede le persone che sono venute a festeggiarla ma anche i regali, i colori, i pasticcini e la torta, ha voluto assaggiare tutto. Una cosa molto tranquilla a casa ma che è stata bellissima e molto dolce”.

A Gardaland la coppia ha inaugurato il nuovo evento Prezzemolo & Friends, tutti insieme hanno voluto provare tutte le attrazioni, senza alcuna paura ma sempre ridendo tantissimo. “Quando c’è una bella giornata ci piace fare delle mini gite fuori porta, visitare bei posti e andare nei parchi divertimento come oggi a Gardaland”.

