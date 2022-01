Emma Marrone guarda Stefano de Martino a Bar Stella e qualcuno inizia a sognare

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Lo avevamo detto quando Stefano de Martino e Belen Rodriguez avevano fatto pace, dopo anni di separazione ed erano tornati insieme. Una storia che però non è durata molto perchè a quanto pare, a dispetto di quello che canta Venditti, le minestre riscaldate, non sempre sono digeribili, anzi risultano essere spesso indigeste. Ma c’è qualcuno che una minestra riscaldata, diversa però, vorrebbe assaggiarla. I fan di Emma Marrone e Stefano de Martino da anni continuano, nascosti dietro le siepi, a fare il tifo per questa coppia. E ieri, grazie a una storia della cantante, sui social è scoppiato “il panico” come direbbero i giovanissimi. Emma infatti ha postato una storia dedicata proprio al suo ex, mentre stava guardando Bar Stella, il programma di De Martino su Rai 2. Lo stesso a dire il vero aveva fatto anche Belen, dimostrandosi molto vicina al suo ex. Ma se quel capitolo può essere chiuso e archiviato, c’è chi si augura invece di leggere altre pagine di una storia che oltre 10 anni fa, aveva regalato davvero chilate di emozioni !

La storia di Emma Marrone per Stefano de Martino

La cantante si è limitata solo a postare un fermo immagine del programma di Rai 2, scrivendo di essere orgogliosa di Stefano de Martino, il tanto è bastato a scatenare i fan che sui social hanno iniziato a ripostare la storia della Marrone, augurandosi che Stefano tra un mese, faccia il tifo per lei quando si troverà sul palco di Sanremo.

Dobbiamo preparare i popcorn? La nostra sensazione è che tra i due ci sia da qualche tempo una bella amicizia, come succede anche quando due persone che si sono amate da molto giovani, si ritrovano con qualche anno in più e con una maturità diversa.

